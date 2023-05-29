حلقوا حاجبها الايمن.. اختطاف "فاشينيستا" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن مجهولين اختطفوا "فاشينيستا" في بغداد، وتركوها بعد اقتيادها الى منزل سكني وحلق حاجبها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن أشخاصا مجهولين لم يعرف عددهم أقدموا على خطف إحدى "الفاشينيستا" في بغداد وأخلوا سبيلها بعد حلق حاجبها".

وبحسب ادعائها، فإن الأشخاص معروفين لديها وقاموا بخطفها من منطقة الحارثية وسط بغداد، بسبب اقامة دعوى قديمة من قبلها عليهم تخص طلب مبلغ مالي.

وبين المصدر، أن الخاطفين قاموا بتخديرها عن طريق وضع قطعة قماش على وجهها تحتوي على مادة مخدرة، واقدموا على ضربها في منطقة الرأس وحلق حاجبها الايمن.

وأوضح أن الخاطفين اقتادوها الى احد المنازل ضمن منطقة الغزالية، وقاموا بعدها برميها قرب مستشفى النعمان في الاعظمية، مبينا أنها راقدة الآن داخل المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار المصدر، إلى تقديم شكوى من قبلها ضد الأشخاص وتتخذ القوات الامنية اجراءاتها الأصولية، لافتا الى أن التحقيقات الاولية اظهرت عدم وجود اي اعتداء جنسي.

و"الفاشينيستا" أو "البلوكر" شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي في الغالب تكون انثى جميلة مهتمة بالموضة و تتخصص في عرض الملابس والموديلات الجديدة و الأزياء ويكون لها عدد كبير من المتابعين تتجاوز الآلاف والملايين.