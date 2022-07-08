حلبجة وديالى.. مصرع واصابة ستة مدنيين بحادثي سير مروعين تسبب بأحدهما "مخمور"

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور حلبجة ومصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع مدني وإصابة خمسة آخرين إثر حادثي سير مروعين في المحافظتين، تسبب بأحدهما "سائق مخمور".

وقالت مديرية مرور حلبجة، لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير وقع ، اليوم، بين عجلتين على طريق (سيد صادق - حلبجة) قرب قرية (تپه رش)، ما اسفر عن مصرع سائق عجلة نوع بيك آب/ نيسان واصابة راكب معه، وكذلك إصابة سائق العجلة الأخرى بجروح.

وفي ديالى، أفاد مصدر امني، بإصابة 3 مدنيين بحادث سير بين ناحيتي جلولاء وقره تبه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة مدنيين أصيبوا بحادث تصادم عجلتين يقود احداها رجل مخمور على طريق قره تبه – جلولاء قرب منطقة النقشبندية في أطراف جلولاء، (70 كم شمال شرق بعقوبة)، مبينا أن المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد ديالى تصاعدا بحوادث السير بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية ورداءة منظومة الطرق.