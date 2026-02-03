حكومة نينوى تستبق اتفاق بغداد - دمشق بالتمهيد لافتتاح منفذ ربيعة

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، البدء بإعداد الكشوفات التنظيمية والإدارية الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير منفذ ربيعة الحدودي تمهيداً لتشغيله.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة شرعت بإعداد الكشوفات الخاصة بإعادة تأهيل وترميم وتطوير منفذ ربيعة الحدودي في ناحية ربيعة غربي المحافظة، وذلك عقب استعادة الجيش السوري السيطرة على المناطق المقابلة للمنفذ داخل الأراضي السورية، وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منها".

وأوضح أن "العمل سيبدأ بإجراءات تأهيل بسيطة في المرحلة الحالية، تحضيراً لإعادة تشغيل المنفذ"، لافتاً إلى أن "فتح المنفذ مرتبط بقرارات مركزية وسياسية بين الحكومتين العراقية والسورية، إلا أن الحكومة المحلية في نينوى تعمل على تهيئة المنفذ ليكون جاهزاً لإعادة افتتاحه في أي وقت بعد التوصل إلى اتفاق حكومي".

وأشار الدخيل إلى "وجود خطط مستقبلية لإنشاء منفذ حدودي حديث ونظامي وعلى مساحات أوسع من الموقع الحالي في ناحية ربيعة"، مبيناً أن هذا المشروع "يتطلب وقتاً أطول لتنفيذه".

وظل منفذ ربيعة مغلقاً لسنوات طويلة منذ سيطرة قوات قسد على المناطق المقابلة له، رغم أهميته بوصفه إحدى البوابات الرئيسة لمحافظة نينوى والعراق باتجاه سوريا.

وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من المنفذ الحدودي وبعض المناطق المجاورة بناءً على اتفاق سابق مع حكومة دمشق في الشهر الماضي.