حكومة نينوى تباشر بتأهيل منفذ حدودي مع سوريا تمهيداً لافتتاحه

شفق نيوز- نينوى

باشرت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بأعمال تأهيل منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا، إيذاناً بقرب افتتاحه أمام الحركة التجارية والمسافرين.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية باشرت بإجراءات إعادة تأهيل المنفذ الحدودي، بما يشمل تطوير البنى التحتية واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيله وفق الضوابط المعتمدة".

وأضاف أن إعادة افتتاح المنفذ "ستسهم في تنشيط التبادل التجاري وتعزيز حركة الترانزيت، فضلاً عن دعم الاقتصاد المحلي وتعظيم الإيرادات"، مؤكداً أن "العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لاستكمال المتطلبات تمهيداً للافتتاح الرسمي".

وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، أعلن أمس الثلاثاء، قرب افتتاح منفذ ربيعة الحدودي في محافظة نينوى مع الجانب السوري، مبيناً أن الافتتاح سيكون خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال إجراءات التهيئة والتأهيل.

وفي 18 من الشهر الجاري، أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وضع اللمسات الأولى لخطة إعادة تأهيل منفذ ربيعة الحدودي المقابل للحدود "العراقية ـ السورية"، مؤكداً أن تشغيل المنفذ يبقى مرهوناً بقرار من الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع الجانب السوري.

وظلّ منفذ ربيعة مغلقاً لسنوات منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على المناطق المقابلة له، رغم أهميته بوصفه أحد المنافذ الرئيسة لمحافظة نينوى والعراق باتجاه سوريا.

وفي الشهر الماضي، انسحبت "قسد" من المنفذ وعدد من المناطق المحيطة به، استناداً إلى اتفاق سابق مع حكومة دمشق.