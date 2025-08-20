حكومة كركوك تزيل اللبس الحاصل حول إلحاق مناطق كوردية وتركمانية بالحويجة

شفق نيوز - كركوك

أكد المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك ريبوار طه، يوم الأربعاء أن موافقة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على فصل دائرة كهرباء قضاء الحويجة عن دائرة توزيع كهرباء كركوك، تقتصر على ذلك فقط، مشيراً إلى أن أي محاولات لإضافة مناطق أخرى للقرار "ستبقى مجرد حبر على ورق ولا قيمة تنفيذية لها".

وأوضح المكتب الإعلامي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن القرار يقتصر على فصل دائرة كهرباء الحويجة، مؤكداً على عدم صحة ما تناقلته بعض الجهات حول إلحاق نواحي وأقضية أخرى بالحويجة.

كما دعا المكتب، النائب شاخوان عبد الله إلى نشر نص الكتاب الرسمي المتعلق بالموافقة، لمنع أي غموض أو تفسير خاطئ للموضوع.

يأتي ذلك بعد تحذير شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي، من ما وصفه بـ"مؤامرة" و"كارثة"، بسبب كتاب رسمي صادر عن الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال يقضي بتأسيس فرع توزيع كهرباء باسم "الحويجة وأطراف كركوك"، وادعائه أن القرار يشمل عددًا من الأقضية والنواحي ذات الغالبية الكوردية والتركمانية، ما يخلق تعقيدات للمواطنين في تلك المناطق.

وفي منشور له على فيسبوك، أوضح شاخوان عبد الله أن القرار قد يضطر المواطنون في بعض النواحي إلى مراجعة الحويجة لتقديم طلبات الحصول على خدمات الكهرباء، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء أكد له أن الطلب جاء من محافظة كركوك، فيما وصف الإجراءات بأنها "خداع" وتضمين مناطق إضافية دون علم المحافظ.