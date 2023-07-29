حكومة كربلاء لشفق نيوز: 5 ملايين زائر أحيوا ليلة عاشوراء و"ركضة طويريج"

شفق نيوز/ كشفت حكومة محافظة كربلاء، يوم السبت، عن الأعداد التي أحيت ليلة استشهاد الامام الحسين ومراسم عزاء "ركضة طويريج".

وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الملايين من المحافظات العراقية كافة، ومئات الآلاف من الدول العربية والأجنبية، وفدت إلى محافظة كربلاء منذ اليوم الأول من شهر محرم الحرام".

واوضح، أن "أعداد الزائرين الذين شاركوا بإحياء ليلة عاشوراء ومراسم أداء (ركضة طويريج) تجاوزت الخمسة ملايين زائر"، لافتاً إلى أن "الخطة الأمنية كانت محكمة ومرنة، ولم تتضمن أي قطوعات".

يشار الى ان أكثر من 6 ملايين زائر شاركوا في إحياء ليلة عاشوراء و"ركضة طويريج" العام الماضي.

وتمثل "ركضة طويريج"، واحدة من أكبر التجمعات البشرية التي تحدث حول العالم، ومؤسسها ميرزا صالح القزويني، أحد أعيان مدينة كربلاء في قضاء الهندية (طويريج).

وتنطلق "ركضة طويريج" من منطقة قنطرة السلام باتجاه مرقد الإمام الحسين وسط المدينة القديمة، بطول يصل إلى كيلومترين اثنين، رافعين أعلام ورايات موّحدة بأعداد كبيرة جداً.