حكومة كربلاء المحلية توضح حقيقة إعادة فتح مزار "قطارة الإمام علي" .. صور

شفق نيوز/ نفى المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء، يوم الجمعة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح مزار "قطارة الإمام علي" من جديد بعد أن راح ضحية الإنهيار الترابي الذي حصل داخله عدد من الأشخاص.

وقال المكتب في توضيح ورد لوكالة شفق نيوز، إن موقع ما يسمى بالقطارة مغلق بأمر رئيس الحكومة المحلية ولم تجرِ إعادة فتحه مرة أخرى.

و أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، في شهر آب/أغسطس الماضي، إغلاق "قطارة الإمام علي" على خلفية الانهيار الذي تعرض له المبنى وأدى إلى سقوط 10 ضحايا بينهم أطفال، وفق إحصاءات رسمية أولية.

وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، يوم السبت في يوم 20 من شهر آب/أغسطس الماضي، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.