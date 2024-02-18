حكومة ذي قار تطلق 13 وعداً أمنياً وخدمياً واجتماعياً وتولي "اهتماماً خاصاً" للخريجين

شفق نيوز/ أطلقت الحكومة المحلية الجديدة بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، 13 وعداً بينها الحفاظ على النسيج المجتمعي وإيلاء اهتمام خاص بحقوق الخريجين.

وقال المحافظ، مرتضى الابراهيمي، خلال حفل تسلم الادارة من المحافظ وكالة اباذر العمر وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "إدارته الجديدة ترتكز على عدة محاور من أبرزها الحفاظ على النسيج في المحافظة وكذلك الحفاظ على الجانب الأمني والإداري، وتطوير الأعمار في مناطق المحافظة كافة دون تمييز بين المناطق".

واضاف، ان "الحكومة المحلية ستتابع مراحل إكمال المشاريع الاستراتيجية في المحافظة وإضافة مشاريع نوعية للمناطق النائية، كما ستركز على تطوير الجانب السياحي وتطوير الاهوار بما يناسب مكانتها العالمية".

وأوضح الإبراهيمي، ان "حكومته المحلية ستركز كذلك على فك الاختناقات المرورية، والقضاء على الدوام الثلاثي وتطوير الطرق وتطوير النشاط الثقافي وافتتاح المزيد من الملاعب وإيجاد فرص عمل للشباب".

وتابع محافظ ذي قار الجديد، إن "أوضاع الخريجين في المحافظة ستكون ذات أولوية في عملنا خلال المرحلة المقبلة من خلال وضع المعالجات اللازمة لأمرهم".