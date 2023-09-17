حكومة ذي قار تستدعي العشرات من الموظفين للتحقيق بقضايا فساد مالي

شفق نيوز/ استدعت دائرة نقل الصلاحيات في ذي قار، يوم الأحد، العشرات من موظفي مديرية بلدية الناصرية للتحقيق معهم بقضية فساد مالي.

وطبقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإنه "لأغراض تحقيقية توجب حضور 29 موظفاً في مديرية بلدية الناصرية إلى دائرة نقل الصلاحيات، لغرض تدوين أقوالهم بشأن تقديم وصولات مزورة عن مبيتهم في فنادق خارج المحافظة".

وبينت الوثيقة، أن "الموظفين قدموا وصولات المبيت المزورة في أعوام 2015 و2016 و2017".

فيما أشارت مصادر، إلى أن الموظفين المستدعين للتحقيق كلّفوا خزينة البلدية عشرات الملايين من الدنانير.