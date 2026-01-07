حكومة ديالى: نحن في ورطة.. المالية الاتحادية تحاربنا

شفق نيوز- ديالى

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، اليوم الأربعاء، عن وجود نقص كبير في التخصيصات المالية للمحافظة، محذراً من توقف عدد من المشاريع الخدمية، ومتهماً وزارة المالية الاتحادية بـ"محاربة" ديالى.

وقال الكروي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن مناطق غرب بعقوبة تعاني من مشاكل خدمية كبيرة وتلكؤ في أعمال المجاري وإكساء الطرق بسبب قلة التخصيصات المالية، مشيراً إلى أن الوضع يوحي بوجود محاربة من قبل وزارة المالية والحكومة المركزية لمحافظة ديالى.

وأكد أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستتوقف مشاريع عديدة نتيجة شح السيولة والأموال المخصصة.

وأضاف أن إجمالي تخصيصات المحافظة تبلغ 428 مليار دينار، إلا أن مبالغ المشاريع المتبقية لدى وزارة المالية تتجاوز 155 مليار دينار، لافتاً إلى أن التخصيصات الاستثمارية غير الممولة من وزارة المالية لسنة 2025 تزيد على 64 مليار دينار، فضلاً عن أكثر من 79 مليار دينار لم تُصرف عن سنة 2024 حتى الآن.

وأشار الكروي إلى أن المبالغ غير الممولة الخاصة بالمنافذ الحدودية للمحافظة تزيد على 27 مليار دينار، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل المباشر لصرف المبالغ المخصصة لمحافظة ديالى.

من جانبه، قال محافظ ديالى عدنان الشمري، في حديث مقتضب خلال المؤتمر، إن "الدوائر الخدمية لم تعد قادرة على العمل والحركة داخل المحافظة، ونحن ورطة".

وأشار إلى أن وزيرة المالية غير عادلة مع ديالى، ما يستدعي موقفاً موحداً من نواب المحافظة لاستحصال المبالغ المخصصة لها.