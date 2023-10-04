حكومة بغداد تنوه عن طرق جديدة لدخول محصنتها

شفق نيوز/ أفادت سلطات المرور العامة في العاصمة العراقية، يوم الأربعاء، بغلق ‏إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد وفتح أخرى والشروع بطرق جديدة، لأغراض "الصيانة".

وذكرت مديرية المرور العامة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه سوف يتم غلق بوابة رقم 9 ‏المؤدية إلى المنطقة الخضراء لوجود صيانة، وتم فتح بوابة شارع الزيتون إلى المنطقة الخضراء، مبينة أن السير القادم من الشالجية باتجاه مجسر دمشق بأتجاه بوابة رقم 9 سيكون ( بأتجاه التجنيد - باتجاه الخارجية - السنك او الخرطوم بأتجاه الشواف).

وتابعت أن على "الموطن الذي يريد أن يسلك طريق المنطقة الخضراء بأتجاه الخرطوم بأتجاه نفق الزيتون والدخول إلى المنطقة الخضراء من الأجنحة الموجوده ضمن نفق الزيتون الاتجاه إلى الرصافة او سريع المطار".

وأمس الثلاثاء، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بفتح المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد أمام المواطنين إلى الفجر بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق.