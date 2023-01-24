حكومة بابل المحلية: شبكات الطرق منهارة والمحافظة تحتاج دعما حكومياً

شفق نيوز/ كشف محافظ بابل، وسام الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن تراجع حاد في المشاريع الخدمية في المحافظة، وبينما حدد أسباب التأخر، دعا إلى وضع خطة لانتشال المحافظة من واقعها الحالي.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة بابل تفتقر بشكل حاد إلى مشاريع البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وهي ما عطلت بالنتيجة مشاريع الطرق والأرصفة التي تنتظر اكتمال البنى التحتية للمباشرة بها"، مبينا أن "الخطة الهيكلية تتضمن إنشاء 36 طريقاً في مركز المحافظة، الا أنه لم ينفذ منها سوى 8 شوارع فقط".

وأضاف، الجبوري أن "ملف الخدمات في المحافظة متأخر، وشبكات الطرق وخاصة الداخلية إن لم تكن منهارة فهي شبه منهارة، فضلاً عن تراجع الخدمات العامة من جسور وانفاق وغيرها، لذلك تحتاج بابل إلى الدعم الحكومي عبر وضع حزمة من المشاريع على السكة، بتمويل سنوي مقبول، حتى يمكن القول إن المحافظة باشرت بمشاريع البنية التحتية".

وأوضح، أن "كل ما سبق ذكره سببه قلة التخصيصات المالية، وعدم وجود التفاتة حقيقية من الوزارات لتنفيذ مثل هكذا مشاريع، حيث أن مشاريع المجاري ومياه الأمطار والجسور تُنفذ عن طريق الوزارات المختصة، التي هي وزارة البلديات والاسكان، عدا محافظة بابل، التي لم تتجاوز تخصيصاتها من الوزارات 700 مليار لمشاريع متوقفة حاليا، وهو ما أثر على مشاريع البنى التحتية".

ودعا محافظ بابل إلى "اعداد دراسة باحتياجات المحافظة، للبدء بخطة واعدة قابلة للتطبيق وبموازنة مقبولة لانتشال المحافظة من التراجع الحالي الذي تعيشه".