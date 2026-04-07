حكومة الأنبار ترفع حظر التجوال عن مدينة القائم

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، رفع حظر التجوال عن مدينة القائم في المحافظة، بعد السيطرة على الأوضاع الأمنية في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الأنبار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة عمر مشعان دبوس أعلن رفع حظر التجوال في مدينة القائم بعد السيطرة على الأوضاع في المدينة".

ولفت إلى أن السيطرة تمت بـ"جهود الأجهزة الأمنية وحكمة وجهود الحكماء من الشيوخ وأبناء المدينة المخلصين"، داعياً أهالي المدينة إلى "التحلي بالصبر والحكمة وتغليب مصلحة الوطن والمحافظة والإلتزام بالأنظمة والقوانين".

وكان مصدر أمني، قد أفاد ليل الاثنين- الثلاثاء، بمقتل وإصابة ستة أشخاص خلال نزاع عشائري مسلح في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن النزاع وقع بين عشيرتي البومحل والجغايفة، حيث تدخلت الأجهزة الأمنية للسيطرة عليه، وفرضت طوقاً أمنياً في مناطق الاشتباك.

وأضاف، أن السلطات الأمنية فرضت حظر تجوال شامل في مدينة القائم، يشمل جميع المواطنين، ويستمر حتى إشعار آخر، لضمان استعادة الاستقرار وفرض الأمن.