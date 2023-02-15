حكومة الأنبار تجري تغييرات إدارية بـ"الجملة" (وثائق)

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في حكومة الأنبار المحلية، مساء اليوم الأربعاء، بإجراء تغييرات إدارية في مناصب "رفيعة" بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية للأنبار أصدرت أوامر بإعفاء قائممقام قضاء راوة حسين علي حسين من منصبه وتكليف خالد وليد مجيد بدلاً عنه".

وأضاف "تم تكليف تركي محمد خلف قائممقام لقضاء القائم، وكذلك تكليف خالد حمد سعيد مديراً لناحية كبيسة، إضافة إلى إنهاء تكليف خالد زامل سعيد من مهام مدير ناحية كبيسة وتكليفه مديراً لبلديات الانبار".

وتابع المصدر "كما تمت تسمية خالد احمد السلماني معاوناً لمحافظ الانبار، وإعفاء مثنى سبتي من منصب مدير زراعة الانبار وتنسبه الى مستشارية محافظة الانبار، وتكليف سنان محمد علي شافي مديراً لزراعة الانبار".

وأشار إلى "تكليف مروان ضياء حامد مديراً لشعبة زراعة الجزيرة"، لافتاً إلى أن "مدير هيئة التقاعد في الانبار انس ياسين العلواني قدم طلب اعفائه من منصبه الى رئيس هيئة التقاعد العامة".