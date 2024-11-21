حكومة النجف تطالب بتمديد الحظر

شفق نيوز/ طالبت حكومة محافظة النجف اليوم الخميس، ومجلسها بتمديد الحظر ليوم آخر.

وذكر أعضاء الحكومة في مؤتمر صحفي؛ أن الكوادر الخاصة بالتعداد السكاني لم تتمكن من إنجاز ما مكلفة به خلال اليومين الماضيين بسبب الكثافة السكانية في النجف نتيجة الهجرة إليها من قبل المحافظات الآخرى.

وشكرت حكومة النجف جميع أبناء المحافظة على التزامهم بالحظر، ونشكر رئيس الوزراء على القيام بهذه الفعالية التي تأخرت منذ تسعينات القرن الماضي.

وأشارت إلى أن نسبة التعداد السكاني في المحافظة ولكن هناك مشاكل حصلت لدينا في الكوفة ومركز النجف والمناطق الصحراوية وقادرون على حل المشكلة الحاصلة خلال الساعات المقبلة.

وطلبت حكومة النجف من العوائل التي لم يزرها الباحث بزيارة مركزين متخصصين بهذا الشأن لتسجيل اسماء العوائل معلوماتهم سيتم فتحهما يوم غد الجمعة.

وشددت حكومة النجف على أن اي مشرف او عداد لم يلتزم بالتعليمات سيتم معاقبته العقوبة الإدارية اللازمة، وسنمنح المميزين منهم مكافاة وكذلك قطعة أرض.

ولفتت إلى أنه لن نسمح بعدم تسجيل اي عائلة والتي لن تسجل اسمها ستتعب كثيرا في الوقت اللاحق وستضطر لزيارة 15 دائرة حكومية لغرض تسجيل بياناتها.