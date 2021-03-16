حكومة الكاظمي تتخذ قراراً جديداً بشأن حظر التجوال

شفق نيوز/ اتخذت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، قراراً جديداً بشأن حظر التجوال المفروض للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة، حسن ناظم، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة قررت أن يكون حظر التجوال الجزئي بين الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة فجراً، فيما سيتم فرض حظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت".

وقبل ذلك كان الحظر الشامل ساريا لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع وهي الجمعة والسبت والأحد، بينما كان الحظر الجزئي يسري من الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحا.

وأشار ناظم إلى "إعادة فتح المطاعم والمولات مع مراعاة الواقع الصحي حسب إجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وقال إن القرارات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ 21 آذار/مارس الجاري، منوها إلى أنه ستتم إعادة النظر بإجراءات الحظر في بداية شهر رمضان.

وأفاد ناظم بأن "الخطر ما يزال يهدد حياة الناس إضافة إلى اقتصاد البلد"، مبينا أن "نسبة الوفاة من جائحة كورونا بحدود 1.8 في المئة".

وأردف بأن "ارتفاع الإصابات قد يصل إلى حد يفوق قدرة وزارة الصحة على استيعاب المصابين بفيروس كورونا".