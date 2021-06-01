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حكومة الكاظمي تتخذ قراراً بشأن نسبة الدوام الرسمي

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-01T15:05:51+0000
حكومة الكاظمي تتخذ قراراً بشأن نسبة الدوام الرسمي

شفق نيوز/ اتخذت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، خلال جلستها الأسبوعية، يوم الثلاثاء، قراراً بشأن نسبة الدوام الحضوري في مؤسسات الدولة الرسمية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء صوت على إبقاء الدوام الرسمي للوزارات والدوائر بنسبة 50 في المئة.

وأضاف أن على الوزارات والدوائر أن توصي الموظفين بأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منوهاً إلى أن هناك إجراءات ستتخذ لإجبار الموظفين على تلقي اللقاحات.

ويتبع العراق نظام المداورة بين الموظفين ضمن إجراءاتها للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أفاد ناظم بأن مجلس الوزراء صوت على منح رخصة لشركة فرنسية لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى منح وزارة الداخلية الموافقة لتنفيذ مشروع الجوازات والتأشيرات الإلكترونية.

وفي شأن منفصل، قال إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى القوى السياسية بإبعاد الحكومة عن المزايدات الانتخابية، وان الحكومة ورئيسها لن يشاركا في الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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