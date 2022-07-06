حكومة الفلوجة المحلية تتقدم بجملة طلبات لليابان وسفيرها لدى العراق يعد بتلبيتها

شفق نيوز/ قدمت الحكومة المحلية لقضاء الفلوجة بمحافظة الانبار 60 كم غربي العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء، عدداً من الطلبات لحكومة اليابان، بشأن تأهيل وتجهيز مستشفى النسائية والاطفال في المدينة.

جاء ذلك خلال زيارة اجراها سفير اليابان في العراق، كوتارو سوزوكي الى قضاء الفلوجة، واعداً بتلبية تلك الطلبات.

وقال سوزوكي لوكالة شفق نيوز، إنه "سعيد بوجود مستشفى للأطفال في الفلوجة يعمل بأجهزة متطورة رغم مرور سنوات قليلة على تحريرها من داعش والكوارث التي سببها في هذه المدينة".

وأضاف، "انا الاحظ ان المستشفى بحاجة الى تأهيل والعديد من المتطلبات الاخرى، التي سنعمل على توفيرها في حال موافقة اليابان على ذلك".

بدوره قال قائممقام قضاء الفلوجة جمعة المحمدي، إن "زيارة السفير الياباني الى الفلوجة، جاءت بهدف الاطلاع على الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفى النسائية والاطفال في المدينة، والتي سبق وان قدمت الحكومة اليابانية منحة لتأهيل وتجهيز المستشفى، وذلك قبل حوالي تسع سنوات".

وبين المحمدي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد فترة قصيرة من انجاز الاعمال التي نفذت من خلال منحة اليابان، تعرضت المستشفى الى القصف والسرقة، وذلك نتيجة سيطرة داعش على المحافظة آنذاك"، موضحا أن "مستشفى النسائية والاطفال تعد من اقدم المشافي في المحافظة، ونحن بحاجة ماسة الى انشاء مستشفى جديدة ، وهدم هذه، وذلك نتيجة التضخم السكاني التي تشهده المدينة وضواحيها".

من جهته بين مدير مستشفى النسائية والاطفال في الفلوجة، علاوي العيساوي، أن "زيارة السفير الياباني جاءت للاطلاع على واقع المستشفى التي بذلت اليابان جهداً كبيراً بتحويلها من مستشفى عام الى خاص بالنسائية والاطفال".

وقال العيساوي، لوكالة شفق نيوز، إنه "وضحنا للسفير الياباني، بأن مرور تسع سنوات على اعمار وتجهيز المستشفى، وتعرضها للقصف خلال حرب داعش، فضلاً على زيادة التعداد السكاني، جعلنا بحاجة ماسة للعديد من المتطلبات التي من شأنها الارتقاء بالواقع الصحي".

واشار إلى أن "السفير الياباني كان متفهماً للغاية للطلبات التي تم تقديمها بشأن المستشفى، والتي سيتم العمل على تقديمها من خلال الحكومة اليابانية قدر المستطاع".