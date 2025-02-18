حكومة السوداني تعيد ساعات دوام الجامعات وتحدد ترتيبا جديدا للدوام في الوزارات

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، إعادة ساعات الدوام الرسمي للجامعات في العاصمة بغداد لما كانت عليه، فيما وجه بتشكيل لجنة تضم مختلف الجهات الخدمية والأمنية، لتقديم توصيات لحل الزخم المروري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية، قرر إيقاف العمل بالفقرة (أولاً/ د)، من قرار مجلس الوزراء (24213 لسنة 2024)، وإعادة توقيتات الدوام الرسمية للجامعات، ومنح مجالس الجامعات صلاحية تحديد توقيتات دوامها، وفقاً لمتطلبات العمل وجداول الدوام الدراسية، بدءاً من 2 آذار 2025".

وأضاف "كما وافق على تعديل توقيت الدوام الرسمي لمركز وزارة النفط ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ)، بدلاً من الساعة (9 ص الى 4 ب.ظ)، وتعديل الدوام الرسمي لدوائر وزارة العلوم والتكنولوجيا (المدمجة) ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ)، واستثناء دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، من توقيت الدوام الرسمي المحدد للوزارة المذكورة، وتعديل الدوام الرسمي لديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ليكون من الساعة (7 ص إلى 2 ب.ظ)".

كما قرر مجلس الوزراء، "تأليف فريق فني برئاسة معاون رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من؛ ممثل عن قيادة عمليات بغداد، ومعاون محافظ بغداد للشؤون الفنية، والمديرين العامين لكل من؛ مديرية المرور العامة، وشركة نقل المسافرين والوفود، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، ودائرة المشاريع في أمانة بغداد، ودائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان".

وأضاف أن الفريق "يتولى جمع البيانات الخاصة بحركة سير المركبات والزخم المروري، وإعداد دراسة متكاملة عن الحلول وإقرار الإجراءات اللازم تطبيقها، ودراسة اتجاهات السير للمركبات في شوارع بغداد لتقديم مقترحات تنظيم وتسهيل وانسيابية حركة سير المرور، ورفع المقترحات والخطط والتوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري، من أجل معالجة المعوقات وحل العقد المرورية والاختناقات في حركة السير".

كما شدد المجلس على "تفعيل العمل بالنقل الجماعي، وتحفيز الموظفين على المشاركة فيه، من خلال منحهم مدّة سماحية نصف ساعة في بصمتي الدخول والخروج، وتولي أمانة بغداد ومديرية الطرق والجسور الإسراع في معالجة وإصلاح الأضرار في الشوارع الرئيسة لتجنب حالات الاختناقات المرورية، بالتنسيق بينهم ومديرية المرور".

ووجه المجلس "وزارة التعليم العالي والبحث العلي، بالتنسيق مع أمانة بغداد ومديرية المرور العامة، لإيجاد حلول لإيقاف سيارات الطلاب في الشوارع القريبة من مباني الجامعات (خصوصاً الأهلية منها)، لعدم وجود مرائب مناسبة، ولتفادي الحوادث والاختناقات المرورية".

وبمناسبة حلول شهر رمضان، أقرّ المجلس تقليل ساعات الدوام الرسمي، ساعة واحدة فقط، وتمنح الصلاحية للوزارات في أن يكون التقليل إما في بداية الدوام أو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار/ مارس 2025، وإلى نهاية الشهر نفسه.

وتُعَدّ الازدحامات المرورية في بغداد من أبرز التحديات التي تواجه سكان العاصمة، حيث تشهد شوارعها اختناقات مرورية يومية، خاصة عند التقاطعات المرورية ونقاط التفتيش المنتشرة في معظم المناطق.

وكان مجلس الوزراء، غير توقيات الدوام الرسمي العام الماضي، بغية التقليل من الزخم المروري، وقسمها على مدى اليوم.

وبحسب متخصصين، تعود أسباب هذه الازدحامات إلى عدة عوامل، منها زيادة عدد المركبات حيث ارتفع عددها في بغداد بشكل كبير بعد عام 2003، إذ تشير التقارير إلى أن عدد المركبات في شوارع العاصمة تجاوز 7 ملايين مركبة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 15 مليون مركبة بحلول عام 2035، فضلا عن تدهور البنية التحتية في شوارع بغداد، بما في ذلك الطرق غير المكتملة والمطبات الاصطناعية والحفريات، مما يعيق حركة المرور ويسهم في تفاقم الأزمة.