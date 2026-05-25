حكومة الزيدي تقر حزمة قرارات في الطاقة والمولدات الأهلية و"دلالية العقارات"

شفق نيوز- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الاثنين، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

وأقر مجلس الوزراء تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز بمعدل (40) لتراً شهرياً لكل (1 كي في اي) من الإنتاج، لمدة ثلاثة أشهر، وبسعر (200) دينار للتر الواحد بدلاً من (400) دينار، مع تشكيل لجان مشتركة من المحافظات وجهاز الأمن الوطني ووزارة الكهرباء لمتابعة التنفيذ، وبكمية إجمالية متوقعة تبلغ (1.357) مليار لتر.

وفي ملف الطاقة، قرر المجلس تمديد عقد الخط العراقي التركي لمدة أربعة أشهر، وتعديل قراره السابق (254 لسنة 2026)، مع تخويل وزارة النفط صلاحية التفاوض مع الجانب التركي للوصول إلى اتفاق طويل الأمد يحدد التعرفة وكميات التجهيز والمتطلبات الفنية والتجارية.

وفي إطار تنظيم القطاعات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء اعتماد اتحاد الغرف التجارية جهة رقابية على أعمال مهنة الدلالية العقارية، استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).

كما وافق المجلس على تعاقد شركة نفط الشمال مع شركات الدعم اللوجستي لتأجير مساحات ضمن السياج الأمني لإنشاء مقار ومواقع عمل، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013 المعدل).

وفي القطاع التربوي، وافق المجلس على تمويل وزارة المالية لحساب وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات لتغطية نفقات الماء والقرطاسية والوقود، بما يضمن تهيئة الأجواء للمدارس والمراكز الامتحانية.

كما عدّل المجلس قراره رقم (169 لسنة 2023) ليشمل دعم الأنشطة الرياضية والأندية، وتخويل المحافظين صلاحية الصرف ضمن تخصيصات المنافع الاجتماعية.

وصوت مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين العراق وسلطنة عُمان.

وفي ملف النقل الجوي، خوّل المجلس رئيس سلطة الطيران المدني صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقيات النقل الجوي بين العراق وكل من سلطنة عُمان وفرنسا وقبرص ورواندا، مع تكليف وزارة الخارجية بإعداد وثائق التخويل اللازمة.

كما أقر ضوابط تنظيم عمل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، وأكد على ضرورة إقرار مشروع قانون تصديق الاتفاق المبرم معها في مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، وإحالته إلى مجلس النواب.