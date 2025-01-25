حكومة الديوانية: مشروع "42 حياً" كذبة وجماعة مسلحة تخطط لسرقة المليارات

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة الديوانية، طارق البرقعاوي، يوم السبت، عن إحالة مشروع "42 حياً" إلى جماعة مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب العالمي، مؤكداً أن الجماعة تخطط لسرقة المليارات عبر المشروع الخدمي.

وقال البرقعاوي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع 42 حياً في الديوانية ليس أكثر من كذبة كبرى، حيث لا وجود لمثل هذا المشروع على أرض الواقع"، مبيناً أن "ما تم تنفيذه فعلياً هو مشروع محدود يشمل جدول كميات يغطي بين 4 إلى 5 أحياء فقط في مركز المحافظة، وبعد إكمال هذه الأحياء يتم الادعاء بأن الأموال قد انتهت".

وأشار، إلى "إحالة المشروع إلى جماعة مسلحة تُدعى (أنصار الله الأوفياء)، بقيادة المدعو حيدر الغراوي، وذلك بضغوط مورست على رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، واصفاً المشروع بـ "الخدعة الكبيرة، هدفها سرقة عشرات المليارات المخصصة لمحافظة الديوانية".

وأضاف البرقعاوي، أن "الحديث عن هذا الملف أثار حفيظة الجماعة التي تدير المشروع، حيث وصلت إليه تهديدات مباشرة تهدف إلى ثنيه عن مواصلة كشف الفساد"، مشيراً إلى أن "هذه التهديدات لن تخيفه أو تمنعه من الدفاع عن حقوق أهالي الديوانية ومصلحتهم، خصوصاً أن الجهة التي تم إسناد المشروع إليها مدرجة ضمن لوائح الإرهاب العالمي".

وتابع عضو مجلس المحافظة، قائلاً إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وقائد شرطة محافظة الديوانية وجها بتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة التي يقطنها وسط المدينة كإجراء احترازي بعد ورود التهديدات"، مؤكداً في الوقت نفسه "رفضه لهذه الإجراءات".

وقبل أيام قليلة، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتوفير التخصيصات المالية لإكمال تأهيل 42 حياً في محافظة الديوانية.