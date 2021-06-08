حكومة الانبار تبلغ عائلات نازحة من "جرف الصخر" بالرحيل خلال 3 أيام

شفق نيوز/ كشفت مصادر أمنية عراقية في محافظة الأنبار غربي البلاد، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار من محافظ الانبار علي الدليمي بترحيل العائلات القاطنة في مجمع دور واطئة الكلفة الواقع في عامرية الفلوجة (25 كم شرقي الفلوجة) وجميعها من عائلات جرف الصخر النازحة منذ سنوات.

وأبلغ مسؤول رفيع في شرطة الانبار وكالة شفق نيوز؛ أن "أوامر صدرت للشرطة بتبليغ العائلات الموجودة في مجمع دور واطئة الكلفة الواقع عند مدخل بلدة العامرية بالإخلاء خلال 3 أيام وتم تبليغ العوائل البالغ عددها 35 عائلة وتوقيعهم على قرار الإخلاء".

وبين المصدر، أن "العوائل لا تدري إلى أين تذهب خاصة بعد هدم جميع المخيمات القريبة، فضلا عن عدم قدرتهم على العودة كونهم من أهالي جرف الصخر التي تسيطر عليها فصائل مسلحة منذ سنوات"، مبينا أن "الاخلاء جاء تحت حجة ذريعة الاعمار إذ أن تلك الدور غير مكتملة".

ولم تعلق دائرة الهجرة في محافظة الانبار على القرار لغاية الآن، غير أن ناشطين محليين في محافظة الانبار وصفوا القرار بـ"غير الإنساني" خاصة مع منحهم مهلة 3 أيام فقط، في حين أن غالبية تلك العوائل مؤلفة من نساء وأطفال فقط ولا يملكون مكانا بديلا أو إمكانية مالية للسكن بمكان آخر.