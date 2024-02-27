حكم قضائي بحق لص خطير أثار رعب التجار جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بحق "لص خطير" وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن 36 عاما بحق لص خطير آثار الرعب لدى أصحاب المجمعات التجارية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بعدما نفذ 13 جريمة سرقة بحقهم خلال السنة الماضية".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".