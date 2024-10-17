حكم قضائي بحق "زينب بنت الديوانية"

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الخميس، حكماً بتغريم المدعوة "زينب بنت الديوانية" مبلغاً مالياً بتهمة نشر محتوى هابط.

أبلغ ذلك مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، مضيفا أن القرار يأتي بعد جهود لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية.

وكان مصدر أمني قد كشف في السابع من تموز الماضي، عن تحرك وزارة الداخلية العراقية لملاحقة "زينب بنت الديوانية"، بناءً على قرار صادر عن محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام.

وأكد المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز أن وزارة الداخلية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعوة من خلال لجنة المحتوى الهابط، التي تُعنى بمراقبة المواد الإعلامية والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الداخلية العراقية ملاحقة عشرات "المؤثرين" على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن جهود تهدف إلى مكافحة "المحتوى غير القانوني والضار" المتداول على الإنترنت.