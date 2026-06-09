حكم قضائي بحبس الإعلامي "قحطان عدنان" لمدة سنة

شفق نيوز- بغداد

أصدرت السلطة القضائية العراقية حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق الإعلامي "قحطان عدنان" بتهمة "السب والتشهير".

وجاء في قرار الحكم الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن محكمة جنح الكرخ حكمت على "المدان قحطان عدنان محمود بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة".

كما أصدرت المحكمة أمر قبض وتفتيش بحق "المدان الهارب قحطان عدنان"، وتبليغه بالحكم الصادر بحقه في الصحف المحلية.

ووفقاً للقرار فإن القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية عدنان الدنبوس، رفع شكوى ضد قحطان عدنان بتهمة "القذف والسب والتشهير".