حكم جديد.. المؤبد لـ5 من عناصر القاعدة بتهمة اغتصاب طفلة

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن 5 محكومين من تنظيم القاعدة، أدينوا مؤخرا باغتصاب طفلة، فصدر بحقهم حكما إضافية بالسجن المؤبد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد 5 متهمين من تنظيم القاعدة، الذين يقبعون في السجن بتهمة الانتماء للتنظيم".

وأضاف أن "الحكم جاء بعدما تمت ادانتهم باغتصاب طفلة عمرها 6 سنوات في محافظة الأنبار".

وبين أن "قرار صدر استناداً لاحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".