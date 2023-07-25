حكم بإعدام تاجر مخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، يوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق أحد تجار المخدرات.

وذكر اعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "حكماً بالإعدام صدر، اليوم، بحق مجرم بعد ان ضبط بحوزته 39 رزمة من المواد المخدرة (كبتاغون حبوب) بقصد الاتجار بها".

وتابع ان "المحكمة أصدرت حكمها وفقاً لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".