حكم بحبس عناصر أمنية رقصوا الدبكة الشعبية في العراق

فق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بصدور حكم بحبس عناصر أمنية رقصوا الدبكة الشعبية "الجوبي" في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحكاماً بالحبس 3 أشهر صدرت بحق عدد من منتسبي الشرطة من الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون برقص (الجوبي)".

وكانت الداخلية العراقية، اعلنت يوم الأربعاء، 8 أيار 2024، تشكيل مجلس تحقيقي بحق أربعة عناصر تابعين لها، ظهروا في مقطع يخص حفل مصور.

وذكرت الوزارة في بيان، أن العناصر ظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقومون بدبكة (الجوبي) بالزي العسكري في إحدى الحفلات المصورة.