حكم بحبس رئيس اتحاد كرة الطائرة العراقي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حكماً بحبس رئيس اتحاد كرة الطائرة جميل العبادي.

وتحصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة قضائية، أظهرت فيه أن الحكم على رئيس إتحاد كرة الطائرة جميل عزيز جعين العبادي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة جاء وفق أحكام المادة 292 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لقيامه اصطناع تأييد تخرج وتزوير شهادته الدراسية.

ويشغل العبادي منصب رئيس إتحاد كرة الطائرة منذ قرابة 8 سنوات.