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حكم بالحبس لمدير المرور السابق وضابط آخر برتبة لواء

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-21T11:16:38+0000
حكم بالحبس لمدير المرور السابق وضابط آخر برتبة لواء

حكم بالحبس لمدير المرور السابق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي، يوم الاثنين حكما بالحبس بحق مدير المرور السابق، ولواء متقاعد، بسبب مخالفات إدارية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن محكمة قوى الأمن الداخلي أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة شهرين بحق المدان مدير المرور السابق اللواء زهير الخفاجي وذلك لمخالفته واجباته الوظيفية وقيامه بصرف لوحات مميزة خلافات للتعليمات، مشيرا إلى أن الحكم تضمن إخراجه من الخدمة طيلة مدة محكوميته.

وأضاف المصدر؛ أن المحكمة حكمت بالحبس البسيط لمدة شهر ونص بحق اللواء المتقاعد ماجد شنون وذلك لقيامه بفتح الارقام للحروف (ل .ق ز) قبل صدور التعليمات.

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