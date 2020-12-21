حكم بالحبس لمدير المرور السابق وضابط آخر برتبة لواء

حكم بالحبس لمدير المرور السابق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي، يوم الاثنين حكما بالحبس بحق مدير المرور السابق، ولواء متقاعد، بسبب مخالفات إدارية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن محكمة قوى الأمن الداخلي أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة شهرين بحق المدان مدير المرور السابق اللواء زهير الخفاجي وذلك لمخالفته واجباته الوظيفية وقيامه بصرف لوحات مميزة خلافات للتعليمات، مشيرا إلى أن الحكم تضمن إخراجه من الخدمة طيلة مدة محكوميته.

وأضاف المصدر؛ أن المحكمة حكمت بالحبس البسيط لمدة شهر ونص بحق اللواء المتقاعد ماجد شنون وذلك لقيامه بفتح الارقام للحروف (ل .ق ز) قبل صدور التعليمات.