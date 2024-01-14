حكم بالحبس الشديد بحق مدير جمرك طريبيل السابق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يوم الأحد، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير جمرك طريبيل سابقاً (متقاعد حالياً) عن جريمة الكسب غير المشروع.

وقال مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار المحكمة صدر وفقاً لإحكام المادة (19/ ثالثا / من قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير هيئة تقاعد الانبار سابقا.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة اصدرت حكمها على المدان عن جريمة الكسب غير المشروع، لافتا إلى أن الحكم صدر وفقا لاحكام المادة 19 / ثالثا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل".