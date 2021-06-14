حكما إعدام بحق "المفتي الشرعي لـ"تنظيم القاعدة" في صلاح الدين

شفق نيوز / أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، يوم الاثنين، حكمين بالاعدام بحق المفتي الشرعي لعصابات القاعدة الارهابية في المحافظة.

وذكر بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى وورد لوكالة شفق نيوز، أن "الارهابي اعترف في أقواله بعمله كمفتٍ شرعي في عصابات القاعدة الارهابية ويعد من مؤسسيها في الشرقاط وجمعته عدة لقاءات بالارهابي (الزرقاوي)".

وأضاف البيان، أن "الارهابي اعترف بإصداره فتاوى تفيد بقتل أحد أفراد الجيش والشرطة، إضافة إلى اشتراكه بجرائم خطف وقتل عدة واستهدافه لقوات البيشمركة".

وأوضح القضاء، أن "المدان هو مسؤول شعبة المعلومات لولاية جنوب الموصل وقام بشراء الأسلحة وتوزيع الرواتب على إرهابي داعش".

وأشار إلى أن "محكمة جنايات صلاح الدين/الهيأة الثانية أصدرت حكمين بالاعدام بحق الارهابي استناداً لأحكام المادتين الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 و (406) من قانون العقوبات لسنة 1969".