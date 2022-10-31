سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكمان حضوريان بإدانة نائب أمين عام الدفاع العراقية سابقاً

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-31T08:08:04+0000
حكمان حضوريان بإدانة نائب أمين عام الدفاع العراقية سابقاً

شفق نيوز/ أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور حكمين حضوريين بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، لارتكابه مخالفات في عقدي تجهيز بأسلحة خفيفة، مشيرة الى أن المسؤول السابق صرف أكثر من 15 مليون دولار لشركة رغم "عدم التجهيز".

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة أصدرت حكمين حضوريين بالحبس بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، في قضيتي توقيع عقود لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد.

وبينت أن المدان ارتكب مخالفات في العقد الأول الخاص بتجهيز الوزارة بعتاد (45\5) ملم خلافاً للسياقات القانونية في التعاقد، لافتةً إلى سعر الإطلاقات النارية المُثبت في العقد بلغ (26) سنتاً للإطلاقة الواحدة، في حين إن السعر الحقيقي لها يتراوح بين (3-5) سنتات.

 وأضافت الدائرة إن المُدان ارتكب مُخالفات أخرى عند توقيع العقد تمثلت بعدم وجود شهادة فحص وقبول للعتاد، وعدم وجود مستندات استلام؛ مما أدى إلى  إحداث الضرر عمداً بمصلحة الوزارة.

 وأوضحت أن نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً ارتكب مُخالفات في عقد آخر لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة وعتاد بمبلغ (15,542,930) مليون دولار أمريكي، مُنوهةً بعدم تجهيز المواد المُتعاقد عليها؛ بالرغم من صرف المبلغ المذكور، كما أن إبرام العقد هو خارج صلاحية المدان.

 وأكدت أن محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضد المُدان وتقرير ديوان الرقابة المالية وكتاب وزارة التجارة - مُسجل الشركات، وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها بالحبس الحضوري وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة المُتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.

 

related

وزير الدفاع يرسل قائد فرقة مشاة لتقديم اعتذار للطالبة المعنفة ببغداد

Date: 2019-10-29 11:24:12
وزير الدفاع يرسل قائد فرقة مشاة لتقديم اعتذار للطالبة المعنفة ببغداد

مدانة بـ50 مليار دينار.. احالة ملفات بلدية الناصرية إلى النزاهة

Date: 2022-03-10 09:50:15
مدانة بـ50 مليار دينار.. احالة ملفات بلدية الناصرية إلى النزاهة

اقترفا "جريمة الاختلاس".. استقدام قائممقام سامراء وبيجي في صلاح الدين

Date: 2022-07-18 07:13:36
اقترفا "جريمة الاختلاس".. استقدام قائممقام سامراء وبيجي في صلاح الدين

السجن والحبس الشديد بحق مسؤولين محليين في بابل

Date: 2022-03-26 07:25:51
السجن والحبس الشديد بحق مسؤولين محليين في بابل

استقدام رئيس مجلس محافظة أسبق: تسلم أكثر من 8 مليارات دينار ولم يوزعها

Date: 2022-10-12 10:47:20
استقدام رئيس مجلس محافظة أسبق: تسلم أكثر من 8 مليارات دينار ولم يوزعها

احباط عمليَّة كبرى للتلاعب بأوليات عقاراتٍ بعشرات المليارات في النجف

Date: 2021-06-21 11:15:08
احباط عمليَّة كبرى للتلاعب بأوليات عقاراتٍ بعشرات المليارات في النجف

ضبط مسؤول في صلاح الدين زور 224 أمر تعيين

Date: 2022-07-24 13:20:34
ضبط مسؤول في صلاح الدين زور 224 أمر تعيين

استقدام مدير عام المرور الأسبق واربعة ضباط لارتكابهم مخالفات

Date: 2022-04-04 11:27:39
استقدام مدير عام المرور الأسبق واربعة ضباط لارتكابهم مخالفات