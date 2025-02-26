حكاية العطار العتيق في كربلاء.. 60 عاماً في قلب "سوق المسقف" (صور)

شفق نيوز/ في قلب سوق المسقف، الذي يعود تاريخه لأكثر من 200 عام، يجلس الحاج علي، المعروف بـ "أبو محمد"، وسط رفوف ممتلئة بالأعشاب والبذور والزيوت العطرية، مواصلاً مهنة العطارة التي بدأها قبل 60 عاماً.

ورغم التحولات التي شهدها السوق واتساع رقعته في محافظة كربلاء، ظل أبو محمد متمسكاً بمحله، الذي أصبح جزءاً من هويته وتاريخه الشخصي.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يقول أبو محمد، إن "السوق كان صغيراً، يضم السماكة والقصابين ومتاجر المواد المنزلية، ومع مرور الزمن تطور، أضيئت أزقته وتزايدت محاله، لكنني بقيت في مكاني، أراقب التغيرات وأواصل العمل في مهنتي التي ورّثتها لأبنائي".

ويُعد سوق المسقف في قضاء الهندية أحد أقدم الأسواق الشعبية في المنطقة، حيث يضم مختلف المهن والمحلات التجارية التي تجذب الزبائن من شتى المناطق، ليظل ملتقى للحرفيين والتجار الذين يحافظون على طابعه التراثي رغم مظاهر الحداثة.

ورغم تقدمه في السن، لا يزال أبو محمد يفتح محله يومياً، ويجلس بين روائح الأعشاب والعطور، يستقبل زبائنه بابتسامته المعتادة، ليبقى شاهداً على تاريخ سوقٍ لم يفقد هويته وأصالته رغم مرور الزمن.

وتعتبر تجارة الأعشاب في العراق من أقدم المهن التي ارتبطت بالتراث الشعبي والطب التقليدي، حيث يعتمد العراقيون منذ قرون على الأعشاب الطبيعية في العلاج والتداوي، إضافة إلى استخدامها في الطهي والتجميل والعطور.

وتمثل الأسواق الشعبية، مثل سوق الشورجة في العاصمة بغداد وسوق المسقف في كربلاء، مراكز رئيسة لهذه التجارة، حيث تنتشر محال العطارين التي تبيع مختلف أنواع الأعشاب الطبية والبذور والزيوت العطرية.

ورغم التطور الطبي وانتشار الصيدليات، لا تزال الأعشاب تحظى بشعبية كبيرة بين العراقيين، إذ يفضل الكثيرون العلاج بالوصفات التقليدية الموروثة عن الأجداد.