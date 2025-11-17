أحكام قضائية في 3 محافظات.. السجن بحق مسؤول وسارق والإفراج عن عاملة أجنبية

شفق نيوز- النجف/ ذي قار / واسط

أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الاثنين، حكما ً بالسجن سنتين اثنين بحق مدير مكتب مكافحة السلام بعدما تمت إدانته بارتكاب جريمة الرشوة.

وقال مصدر قضائي، لوكالة شفق نيوز، إن القرار صدر وفق احكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وفي ذي قار، أشار مصدر آخر، إلى أن محكمة جنايات أصدرت حكماً بالإفراج على عاملة من دولة سيراليون بعد تبرئتها من سرقة منزل أحد الأطباء وسط مدينة الناصرية".

وأضاف أن "العاملة كانت متهمة بسرقة 2 مليون دينار وكذلك مخشلات ذهبية وتم الإفراج عنها لعدم كفاية الأدلة".

وإلى واسط، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن محكمة الجنايات حكمت على رجل من البصرة، اعتراف بسرقة 56 مليون دينار من أحد منازل مدينة الكوت بالاتفاق مع زوجة صاحب الدار، بالسجن 6 سنوات".