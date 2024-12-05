أحكام بالإعدام والسجن لـ5 تجار مخدرات في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ اصدرت السلطات القضائية في محافظتي ذي قار والنجف، اليوم الخميس، احكام متعددة بحق تجار مخدرات في المحافظتين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمتي جنايات ذي قار والنجف أصدرت احكاما متعددة بحق 5 تجار مخدرات تراوحت بين العامين بالإعدام شنقاً حتى الموت، بعدما تمت ادانت المدانين بإدخال مواد مخدرة ممنوعة إلى مراكز محافظاتهم لغرض المتاجرة بها".

وبين المصدر، ان "القرار بحق المدانين الخمسة صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".