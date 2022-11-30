حقيقة نفوق جاموس في بؤرة ساخنة بديالى

شفق نيوز/ كشف مسؤول في الحشد الشعبي بديالى، يوم الاربعاء، حقيقة نفوق عدد من الجاموس في قرية ساخنة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من الجواميس نفقت في بستان بقرية الحمادة شمالي قضاء المقدادية 40كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف أن "قوة مشتركة من الحشد والجيش توجهت إلى البستان ظنا بأن الحادث بفعل ارهابي إلا أن الحادث وقع نتيجة تسمم الجاموس بعد تناول اعشاب (جت) مسممة بمواد كيميائية وفقا للكشف البيطري".

وأكد أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا موسعا لكشف ملابسات الحادث.