حقيقة تسجيل اصابة بمرض "الايدز" في ديالى

شفق نيوز/ نفت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، تسجيل اصابة جديدة بمرض "الايدز"، مؤكدة أن هناك "اصابات محدودة" تم تطويقها منذ سنوات طويلة.

وقال مدير اعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "ما اشيع عن تسجيل اصابات بمرض الايدز في المحافظة غير دقيق وعار عن الصحة"، مبيناً أن "ديالى سجلت 18 اصابة فقط منذ العام 2003 وحتى الاعوام الماضية ولم تتغير اعداد الاصابات".

وأوضح العزاوي، أن "أسماء وعناوين جميع المصابين موثقة في سجلات رسمية"، مؤكداً أنهم "تحت الرعاية الصحية من ناحية توفير العلاجات والادوية".

وأشار إلى "تنفيذ خطة توعوية من قبل صحة ديالى لتجنب وقوع الشباب في مستنقع الاصابة"، مشدداً على "العمل بجهود استثنائية من اجل تفادي ارتفاع اعداد المصابين بالايدز".

وتداولت وكالات اخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً انباءً عن تسجيل اصابة بمرض الايدز في ديالى.