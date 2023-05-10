حقيقة انفجار محرك في طائرة Airbus عراقية على متنها وفد حكومي

شفق نيوز/ أكدت وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، عدم صحة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام، والتي تتحدث عن انفجار محرك إحدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية من طراز Airbus في تونس وعلى متنها وفد حكومي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة النقل، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوفد العراقي أكد عدم صحة المعلومات التي أفادت احتراق محرك إحدى طائرات الناقل الوطني العراقي، والتي يزعم أنها كانت قد نقلت الوفد من بغداد والى قرطاج في تونس، لحضور فعاليات ثقافية.

وأضاف البيان، ان الوفد العراقي سافر الى تونس ضمن رحلة إحدى شركات القطاع الخاص الأجنبي، من مطار بغداد الدولي، ولا صحة لخبر نقله بإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، وتحديدا من طراز A220.

ودعا المكتب الإعلامي في بيانه جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات الفضائية، إلى التأكد من صحة المعلومات من مصادرها الأساسية، قبل ترويجها والتعاطي معها، وتضليل الرأي العام، مهدداً بإن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني ضد مروجي الشائعات والأكاذيب التي تحاول النيل من المنجزات المتحققة، والتقدم الملحوظ في عمل الخطوط الجوية العراقية، والإصلاحات الإدارية في هذا التشكيل الحيوي، والتي أضرت حتما بالفاسدين، وفق البيان.

وأكد البيان، ان إدارة الخطوط الجوية العراقية ماضية في استكمال الإصلاحات الإدارية في جميع اقسامها، وتقديم الخطط الخدمية، بما يحقق أمن وسلامة وراحة المسافرين.

من جانبها قالت إدارة الخطوط الجوية العراقية في بيان صدر بشأن خبر الحادث أيضاً، إنها تود أن تبين للرأي العام ووسائل الإعلام عدم صحة المعلومات المتداولة عن إنفجار محرك إحدى طائراتها من طراز A220 في تونس وعلى متنها وفد حكومي.

ودعت إدارة الشركة في بيانها، الى عدم تضليل الرأي العام والحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية مع الاحتفاظ بالحق القانوني مع كل من يحاول الإساءة الى الناقل الوطني.