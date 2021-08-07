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حقوق الإنسان في النجف تكشف عن عدد حالات الانتحار في المحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-07T16:17:18+0000
حقوق الإنسان في النجف تكشف عن عدد حالات الانتحار في المحافظة

شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة النجف الاشرف، فرزدق البديري، اليوم السبت، عن بإعداد حالات الانتحار في المحافظة لغاية الأول من أغسطس الجاري.

وذكر البديري لوكالة شفق نيوز؛ أن "النجف سجلت 26 حالة انتحار منذ مطلع العام الحالي ولغاية الأول من أغسطس الجاري"، لافتا إلى أن " الحالات توزعت بين 15 حالة انتحار للرجال و11 حالة للنساء".

وأضاف، أن "حالات الانتحار الفاشلة كانت الغالبية فيها للنساء بشكل كبيرة جدا، فيما لم يبين إحصائية بها".

وتابع البديري، أن "اغلب دوافع الانتحار لدى الرجال تعود إلى الوضع الاقتصادي والمالي والنفسي، بينما النساء تعود لمشاكل عائلية ونفسية في غالبية الحالات".

وأضاف، أن "الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار استخدموا الشنق والرمي بالرصاص في تنفيذ حالات الانتحار، وكانت الغالبية للشنق".

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