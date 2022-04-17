سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حقوق الإنسان في النجف تحدد أسباباً لحوادث السير وتكشف حصيلة "مرعبة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-17T08:05:31+0000
حقوق الإنسان في النجف تحدد أسباباً لحوادث السير وتكشف حصيلة "مرعبة"

شفق نيوز/ عزا مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة النجف، اليوم الاحد، حوادث السير الى عدة أسباب من بينها عدم متانة العجلات المستوردة ورداءة الطرق، مشيراً في ذات الوقت الى أن المحافظة سجلت اكثر من 15 الف حادث سير العام الماضي.

وقال مدير المكتب فرزدق البديري لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 3 مؤشرات خطيرة جداً تسببت بإزهاق الأرواح ومنها، ضعف المحاسبة القانونية لسياقة السيارات وهم من دون سن 18 سنة، وكذلك سياقة الدراجات الهوائية والنارية وذات العجلات الثلاث، فضلا عن رداءة وعدم متانة بعض نوعيات العجلات المستوردة".

وأشار إلى ان "المؤشر الثالث يتمثل بضعف الخدمات المقدمة في تعبيد الطرق والإنارة الضوئية والإشارات المرورية".

واوضح البديري، ان "مجموع حوادث السير في النجف العام الماضي بلغ 15291 حادثا وتوزع بين الذكور 11728 والاناث 2663 "، لافتا إلى أن "عدد الوفيات في عام 2021 بلغ 298 حالة وفاة توزعت بين الاناث 61 والذكور 237".

وسجلت محافظات بابل وديالى والانبار امس واول امس حوادث سير راح ضحيتها 21 شخصاً بينهم منتسبون في الحشد الشعبي فضلا عن تسجيل نحو 20 إصابة.

related

الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع بمستشفى الحيدرية في النجف

Date: 2022-02-10 06:34:26
الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع بمستشفى الحيدرية في النجف

النجف تسجل أعنف موجة انتحار بتاريخها

Date: 2021-04-26 21:07:04
النجف تسجل أعنف موجة انتحار بتاريخها

الفرات يبتلع ثلاث فتيات ويرفض أم وابنها في النجف

Date: 2021-09-02 18:05:10
الفرات يبتلع ثلاث فتيات ويرفض أم وابنها في النجف

شفاء 10 مصابين بكورونا في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-04-08 13:25:25
شفاء 10 مصابين بكورونا في محافظتين عراقيتين

منها بمشاركة عشائرية.. تظاهرات في خمس محافظات عراقية

Date: 2019-12-14 09:38:53
منها بمشاركة عشائرية.. تظاهرات في خمس محافظات عراقية

النجف.. أوامر قبض بحق موظفين في القضاء بتهمة التزوير

Date: 2021-01-21 18:09:46
النجف.. أوامر قبض بحق موظفين في القضاء بتهمة التزوير

حريق هائل يأتي على مخازن وبنايات بينها مول ومدرسة في النجف

Date: 2021-06-15 12:08:25
حريق هائل يأتي على مخازن وبنايات بينها مول ومدرسة في النجف

بعد كركوك .. النجف تبقي على الحظر الجزئي

Date: 2020-05-31 15:09:40
بعد كركوك .. النجف تبقي على الحظر الجزئي