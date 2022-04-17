حقوق الإنسان في النجف تحدد أسباباً لحوادث السير وتكشف حصيلة "مرعبة"

شفق نيوز/ عزا مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة النجف، اليوم الاحد، حوادث السير الى عدة أسباب من بينها عدم متانة العجلات المستوردة ورداءة الطرق، مشيراً في ذات الوقت الى أن المحافظة سجلت اكثر من 15 الف حادث سير العام الماضي.

وقال مدير المكتب فرزدق البديري لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 3 مؤشرات خطيرة جداً تسببت بإزهاق الأرواح ومنها، ضعف المحاسبة القانونية لسياقة السيارات وهم من دون سن 18 سنة، وكذلك سياقة الدراجات الهوائية والنارية وذات العجلات الثلاث، فضلا عن رداءة وعدم متانة بعض نوعيات العجلات المستوردة".

وأشار إلى ان "المؤشر الثالث يتمثل بضعف الخدمات المقدمة في تعبيد الطرق والإنارة الضوئية والإشارات المرورية".

واوضح البديري، ان "مجموع حوادث السير في النجف العام الماضي بلغ 15291 حادثا وتوزع بين الذكور 11728 والاناث 2663 "، لافتا إلى أن "عدد الوفيات في عام 2021 بلغ 298 حالة وفاة توزعت بين الاناث 61 والذكور 237".

وسجلت محافظات بابل وديالى والانبار امس واول امس حوادث سير راح ضحيتها 21 شخصاً بينهم منتسبون في الحشد الشعبي فضلا عن تسجيل نحو 20 إصابة.