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حقوق الإنسان في العراق تدعو للتحقيق بـ"الترهيب" والاختفاء القسري للصحفيين

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-02T08:04:22+0000
حقوق الإنسان في العراق تدعو للتحقيق بـ"الترهيب" والاختفاء القسري للصحفيين

شفق نيوز/ دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، يوم الاثنين، إلى حماية الصحفيين ومواصلة التحقيقات بالاعتداءات المرتكبة بحقهم وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

واستذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،  "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف في الثاني من شهر تشرين الثاني, الصحفيين الذين تعرضوا لحالات الترهيب والقتل والاختفاء القسري ، ومنعهم من أداء واجبهم الإعلامي وإيصال المعلومة إلى الجمهور".

ودعت إلى "تكاتف الجهود من قبل الجهات الأمنية والقضائية لمواصلة التحقيقات بالاعتداءات المرتكبة بحق الصحفيين وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وذلك من أجل توفير بيئة آمنة تحفظ حقوقهم وتساهم في أداء دورهم ورسالتهم الإعلامية وترسيخ حرية التعبير والرأي وإرساء قيم مجتمعية تحمي حقوق الإنسان من الانتهاك".

وطلبت المفوضية من "منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية بتنسيق جهودها والبحث عن السبل والخطوات والتدابير الملموسة التي ينبغي اتخاذها من أجل تعزيز التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم والاعتداءات ضد الصحفيين".


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