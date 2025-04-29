حقوق الإنسان في البصرة تدعو لإعلان "حالة الطوارئ" بالمحافظة

شفق نيوز/ دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى إعلان "حالة الطوارئ" في المحافظة بعد أن تحولت إلى "مكب مائي للنفايات الثقيلة السامة"، وسط غياب الدور الحكومي وفشل التوصل لحلول مائية مع دول الجوار.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "البصرة في العام 2025 تواجه خطراً كبيراً لم يلاقي اهتماماً حكومياً، يتمثل بتلوث مياهها بشكل يضع سكان المدينة أمام تحديات خطيرة تؤثر على حياتهم بشكل عام".

ووصف المحافظة بأنها "أصبحت مكباً مائياً للنفايات الثقيلة والسامة"، مضيفاً "ارتفاع نسب ملوحة المياه والتلوث في مياه شط العرب وسط صمت حكومي يدعو للقلق الشديد، لاسيما مع استمرار شلل المفاوضات مع دول الجوار والمشاريع التي وعدت بها الحكومتين الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى استحواذ شركات التراخيص النفطية على المياه العذبة لاستخدامها في حقن الآبار بعمليات استخراج النفط".

وأوضح التميمي، إن "مناطق شمال البصرة هي الأكثر تضرراً من هذه الكارثة البيئية كونها لا تحتوي على منظومات للصرف الصحي وجميع المياه الثقيلة تصب في الأنهر والتي تعتبر مصدراً وحيداً للشرب والاستخدام البشري اليومي".

وكشف إن "المكتب سجل مئات الحالات المرضية التي تصيب أهالي هذه المناطق وهي من أخطر الأمراض الجلدية والمعوية وبعضها سرطانية".

وانتهى بالقول، إن "المكتب يدعو الحكومة إلى تشكيل خلية أزمة عاجلة وإعلان حالة الطوارئ في البصرة، وتخرج إلى الشارع العراقي ببيان واضح تعلن خلاله خطواتها الحقيقية لاحتواء الأزمة قبل فوات الأوان وتذهب الأمور حينها إلى كارثة إنسانيةلامثيللها".