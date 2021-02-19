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حقوق الإنسان: فرض حظر التجوال دون تأمين احتياجات الفقراء يسبب حدوث جرائم

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-19T13:10:00+0000
حقوق الإنسان: فرض حظر التجوال دون تأمين احتياجات الفقراء يسبب حدوث جرائم

شفق نيوز/ انتقد عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، علي البياتي، يوم الجمعة، لجوء الحكومة إلى فرض الحظر الشامل من دون الالتفات للتداعيات الاقتصادية على الطبقات الفقيرة، مشيراً إلى أن 14 مليون عراقي غير قادرين على شراء الكمامات الطبية.

وقال البياتي في تغريدات على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، "استنادا الَى المادة (28) من الدستور العراقي، يجب أن يكون فرض الغرامة على عدم لبس الكمامة بقانون، ويجب أن توفر الدولة لأصحاب الدخل المحدود الكمامة مجانا قبل المحاسبة".

وأكد أن "14 مليون عراقي غير قادرين على شراء الكمامة، كما يجب توزيع منح مالية سريعة لهم لتجنب الضغوطات المالية التي ستنتهي بمشاكل اجتماعية ونفسية ومن الممكن حدوث جرائم أيضاً".

ولفت البياتي إلى أن "ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم لا يقل عن مليون ونصف المليون شخص يجب شمولهم بالاستثناء من حظر التجوال".

وفي وقت سابق، قام مواطن في محافظة كركوك من ذوي الاحتياجات الخاصة، بترت ساقيه بانفجار عبوة ناسفة قبل عدة سنوات، بحرق سيارة الأجرة التي يعمل عليها لتأمين قوته، وذلك بسبب تغريمه لكسره حظر التجوال، ومن ثم قام بحرق نفسه.

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