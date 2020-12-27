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حقوق الإنسان تؤشر ارتفاعاً بعمالة الأطفال والتسول بديالى وتحدد سببين

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-27T14:21:58+0000
حقوق الإنسان تؤشر ارتفاعاً بعمالة الأطفال والتسول بديالى وتحدد سببين

 شفق نيوز/ كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، يوم الخميس، عن ارتفاع نسبة عمالة الاطفال والتسول في المحافظة الى اكثر من 20%، عازية ذلك إلى تفشي جائحة كورونا والعوز المعيشي.

 وقال مدير المكتب صلاح المجمعي لوكالة شفق نيوز، إن "ظروف كورونا وتقليص دوام المدارس الى يوم واحد اسبوعيا وتفاقم حالات الفقر زاد من معدلات التسول وعمالة الاطفال بشكل ملحوظ  وانتشار الصبية في المناطق  الرئيسية والتقاطعات في مراكز المدن"،  لافتا الى "وجود تسول مقنع ببيع بضائع بسيطة غير مرغوبة وغير مجدية او عبر اساليب اخرى للحصول على مبالغ مالية".

وأضاف أن "اندثار الكثير من الحرف وتدهور القطاع الخاص سبب رئيسي  في عمالة الاطفال والتسول الى جانب فقدان معيلي الاسر جراء احداث العنف او النزاعات  المسلحة الاخرى".

ونبه المجمعي الى "تبعات اخلاء مخيمات النزوح في ديالى ولجوء الكثير من الاسر النازحين الى استئجار منازل بدل منازلها زومناطقها المدمرة ما سيدفع ابنائها للعمالة والتسول لتأمين لقمة العيش ومتطلبات الحياة الاخرى".  

وتسببت اعمال العنف بديالى خلال  اكثر من عقد بمقتل واصابة عشرات الالاف من المدنيين وارتفاع نسبة الايتام في المحافظة ما دفعهم الى ترك مدارسهم وممارسة مهن واعمال متعددة لا تتناسب واعمارهم لاعانة عوائلهم وتوفير دخل معيشي.

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