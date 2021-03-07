سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حقوق الإنسان تكشف ارقاماً مفجعة تلخص وضع المسيحيين في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-07T17:49:39+0000
حقوق الإنسان تكشف ارقاماً مفجعة تلخص وضع المسيحيين في العراق

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يوم الأحد، مجمل ما تعرض له المسيحيون بعد العام 2003، من قتل وتهجير ونزوح واختطاف وتعذيب.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد المسيحيين في ‫العراق قبل العام 2003 كان مليوناً ونصف المليون نسمة، إلا أن هذا العدد تراجع إلى 250 ألف شخص فقط، أغلبهم في إقليم كوردستان.

وأضاف أن "40% من المسيحيين عادوا من الإقليم إلى سهل نينوى بعد تحرير مناطقهم من تنظيم داعش، بالإضافة إلى وجود 15 – 80 عائلة في الموصل.

وأما جرائم داعش بحق المسيحيين، فقد خلفت وفقا للبياتي "130 ألف نازح، و115 قتيلا، و161 مختطفا، و91 معذبا، و68 مستعبدا جنسيا"، مشيراً إلى أن 1315 مسيحياً قتلوا ما بين 2003 – 2014.

وقبل ساعات، اختتم بابا الفاتيكان فرنسيس قداسه التاريخي في مدينة أربيل، الذي حضره نحو عشرة الاف شخص.

وقال الحبر الأعظم في كلمة له باختتام القداس، "اقتربت لحظة العودة إلى روما، لكن العراق سيبقى دائما معي وفي قلبي، اطلب منكم جميعاً ان تعملوا معاً متحدين من اجل مستقبل سلام وازدهار لا يهمل احدا ولا يميز أحدا".

وكانت وكالة "اسوشيتدبرس" الأميركية، قد استعرضت لمناسبة زيارة البابا فرانسيس الى العراق، صورة مصغرة عن الكارثة التي حلت بالمسيحيين في البلد الذي مزقته الحروب والنزاعات خلال العقدين الماضيين، مشيرة إلى ان مسيحيي العراق تحولوا من كونهم جزءا حيويا ومكملا للمشهد العراقي، الى طائفة مشتتة أصابها الخراب.

related

المسيحيون في العراق لا يحتفلون بأعياد رأس السنة الميلادية

Date: 2019-12-03 14:42:02
المسيحيون في العراق لا يحتفلون بأعياد رأس السنة الميلادية

العراق يعلن تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-03-02 18:42:26
العراق يعلن تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بكورونا

وثائق .. مفوضية حقوق الانسان تعلن رصدا رسميا بخصوص "تظاهرات تشرين"

Date: 2020-07-25 13:31:03
وثائق .. مفوضية حقوق الانسان تعلن رصدا رسميا بخصوص "تظاهرات تشرين"

العراق يسجل اقل من 2000 إصابة بكورونا وحالات الشفاء تتفوق

Date: 2020-12-04 12:02:55
العراق يسجل اقل من 2000 إصابة بكورونا وحالات الشفاء تتفوق

الشهادات العليا يعاودون احتجاجاتهم ووزارة تمنعهم من المرور من امام مبناها وسط بغداد

Date: 2020-02-09 11:44:13
الشهادات العليا يعاودون احتجاجاتهم ووزارة تمنعهم من المرور من امام مبناها وسط بغداد

العراق يعلن حدثاً غير مسبوق بشأن كورونا ويراسل زائري الاربعينية

Date: 2020-10-04 19:31:14
العراق يعلن حدثاً غير مسبوق بشأن كورونا ويراسل زائري الاربعينية

منظمة محلية تضع اليد على سبب تردي الانترنت في العراق

Date: 2019-06-09 17:13:58
منظمة محلية تضع اليد على سبب تردي الانترنت في العراق

العراق.. 84 وفاة و4326 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-17 13:30:15
العراق.. 84 وفاة و4326 إصابة جديدة بكورونا