حقوق الإنسان تطالب الحكومة بتعويض المتضررين من ارتفاع سعر الدولار

شفق نيوز/ أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي، يوم الجمعة، على تعويض المواطنين عن ارتفاع اسعار المواد المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدّه واجبا حكوميا.

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفئات الهشة وذو الدخل المحدود تضررت كثيرا بسبب السياسة الحكومية في رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي مما تسبب بارتفاع كبير لاسعار المواد المعيشية للمواطن".

وأضاف ان "المواطن العراقي يتعرض للعديد من الازمات بشكل يومي سواء بنقص الخدمات وعدم توفر الكهرباء وتداعيات الجانب الصحي والتعليمي والبيئي مع قلة فرص العمل وضعف مدخولات المواطنيين وخصوصا ذوي الدخل المحدود".

وتابع أن "استمرار ارتفاع الاسعار وعدم قدرة المواطن على سد احتياجاته المعيشية يدعونا الى مطالبة الحكومة بتعويض المواطنين بشكل مباشر من موازنة الطوارئ بواقع عما لحقهم من ضرر بسبب هذا الارتفاع".