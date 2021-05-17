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حقوق الإنسان تشخّص مشكلات وانتهاكات السجون العراقية: تفتقر لمعايير التعامل الدولية

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-17T09:08:38+0000
حقوق الإنسان تشخّص مشكلات وانتهاكات السجون العراقية: تفتقر لمعايير التعامل الدولية

شفق نيوز / أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يوم الاثنين، أن السجون ومراكز الاحتجاز العراقية تفتقر للمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين.

وأقر عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلد مازالت تشهد العديد من التحديات والمشكلات، وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين".

وشخّصت المفوضية، بحسب الغراوي، "العديد من هذه المشكلات والانتهاكات وخصوصا ما يتعلق بالاكتظاظ وتأخر اطلاق السراح والزيارات العائلية والضمانات القانونية وموضوع الغذاء والصحة والتشميس وقدم السجون ومراكز الاحتجاز وتعدد إدارة السجون ومراكز الاحتجاز بين الوزارات وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية واستنزاف هذا الملف لأموال هائلة من خزينة الدولة".

ونوه إلى أن "الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الانسان في هذا الملف وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه ومطالبة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات".

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