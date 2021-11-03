حقوق الإنسان ترصد تزايد حالات الانتحار في كربلاء وتشخص الأسباب

شفق نبوز/ سجل مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في كربلاء، يوم الأربعاء، تزايد حالات ومحاولات الانتحار في المحافظة، مقارنة بالعام الماضي.

وقال مدير المكتب ماجد المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية سجلت زيادة في عدد حالات ومحاولات الانتحار مقارنة بالعام الماضي"، عازياً أهم أسباب هذه الظاهرة إلى "تعاطي المخدرات والتفكك الأسري وتردي الوضع الاقتصادي وضعف الواعز الديني لدى الشباب".

ودعا المسعودي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأن يكون لها "دور فاعل من خلال زيارات ميدانية للعوائل والكشف عن الوضع الاجتماعي وإقامة دورات تدريبية تثقيفية للشباب للابتعاد لرفع الوعي".

ويشهد العراق تزايداً في حالات الانتحار بين الرجال والنساء ومن مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، ومن أبرز أسباب الانتحار، وفق مختصين، هو الوضع المادي وانعدام فرص العمل، فضلاً عن التأثير السلبي لبعض المسلسلات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني، بتسجيل حالة انتحار جديدة لرجل أمن في العاصمة بغداد، وهي ثاني حالة تسجل اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطياً منسوباً لحماية المنشآت داخل احدى المدارس ضمن منطقة الجعيفر وسط بغداد، اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي اثناء الواجب"، ولم تتوفر على الفور اي معلومات عن أسباب الانتحار.

وقبل هذه الحالة أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بأن عنصراً أمنياً اقدم على الانتحار جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عنصراً أمنياً برتبة مفوض في الأربعينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بقضاء الجبايش أقصى جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "سبب الانتحار يعود لضائقة مالية، تسببت له بديون مالية كبيرة بذمته".