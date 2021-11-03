سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حقوق الإنسان ترصد تزايد حالات الانتحار في كربلاء وتشخص الأسباب

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-03T14:02:11+0000
حقوق الإنسان ترصد تزايد حالات الانتحار في كربلاء وتشخص الأسباب

شفق نبوز/ سجل مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في كربلاء، يوم الأربعاء، تزايد حالات ومحاولات الانتحار في المحافظة، مقارنة بالعام الماضي.

وقال مدير المكتب ماجد المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية سجلت زيادة في عدد حالات ومحاولات الانتحار مقارنة بالعام الماضي"، عازياً أهم أسباب هذه الظاهرة إلى "تعاطي المخدرات والتفكك الأسري وتردي الوضع الاقتصادي وضعف الواعز الديني لدى الشباب".

ودعا المسعودي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأن يكون لها "دور فاعل من خلال زيارات ميدانية للعوائل والكشف عن الوضع الاجتماعي وإقامة دورات تدريبية تثقيفية للشباب للابتعاد لرفع الوعي".

ويشهد العراق تزايداً في حالات الانتحار بين الرجال والنساء ومن مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، ومن أبرز أسباب الانتحار، وفق مختصين، هو الوضع المادي وانعدام فرص العمل، فضلاً عن التأثير السلبي لبعض المسلسلات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني، بتسجيل حالة انتحار جديدة لرجل أمن في العاصمة بغداد، وهي ثاني حالة تسجل اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطياً منسوباً لحماية المنشآت داخل احدى المدارس ضمن منطقة الجعيفر وسط بغداد، اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي اثناء الواجب"، ولم تتوفر على الفور اي معلومات عن أسباب الانتحار.

وقبل هذه الحالة أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بأن عنصراً أمنياً اقدم على الانتحار جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عنصراً أمنياً برتبة مفوض في الأربعينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بقضاء الجبايش أقصى جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "سبب الانتحار يعود لضائقة مالية، تسببت له بديون مالية كبيرة بذمته".

related

انتحار محامي بارز وشاب عشريني في المقدادية وكربلاء

Date: 2021-11-01 11:25:43
انتحار محامي بارز وشاب عشريني في المقدادية وكربلاء

استنفار في كربلاء وقطع طرق الكاظمية ببغداد

Date: 2021-08-18 10:18:04
استنفار في كربلاء وقطع طرق الكاظمية ببغداد

بالصور.. متظاهرون يحرقون مخيم المدرسي

Date: 2019-12-16 20:38:52
بالصور.. متظاهرون يحرقون مخيم المدرسي

تماثل 4 مصابين بكورونا للشفاء في كربلاء

Date: 2020-04-06 14:51:29
تماثل 4 مصابين بكورونا للشفاء في كربلاء

كربلاء تعطل الدوام الرسمي خمسة أيام

Date: 2020-10-03 16:20:55
كربلاء تعطل الدوام الرسمي خمسة أيام

ايران تعلن توجه عشرات الالاف من الزوار الى كربلاء عبر مهران

Date: 2019-09-10 15:53:22
ايران تعلن توجه عشرات الالاف من الزوار الى كربلاء عبر مهران

كربلاء.. "الساقي" يستقطب الأيدي العاملة ويبث الحياة في 600 دونم

Date: 2021-09-13 20:04:39
كربلاء.. "الساقي" يستقطب الأيدي العاملة ويبث الحياة في 600 دونم

كورونا تعطل أجراس المدارس الحكومية.. الأهالي يدعون لتعليم حضوري والصحة تضع شروطاً

Date: 2021-10-16 15:25:09
كورونا تعطل أجراس المدارس الحكومية.. الأهالي يدعون لتعليم حضوري والصحة تضع شروطاً