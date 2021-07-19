حقوق الإنسان تدعو الكاظمي لإعلان حالة "الطوارئ الصحية" وتلقيح شامل للموظفين

شفق نيوز/ دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق ، رئيس الوزراء الى اعلان حالة الطوارئ الصحية والبدء بحملة شاملة لتوزيع اللقاح على المواطنين سواء من خلال الفرق الجوالة أو حملات لتوزيعه على موظفي الدولة كافة .

وقال عضو مجلس المفوضية فاضل الغراوي ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع المتفاقم للاصابات بجائحة كورونا ينذر بكارثة صحية كبيرة"، مبينا ان "عدم التزام المواطن بمتطلبات الوقاية وضعف الوعي الصحي لدى المواطن ، واصراره على عدم اخذ اللقاح فاقم هذه الحالة".

واكد الغراوي ، "ضرورة اصدار جواز صحي للتلقيح يكون بمثابة وثيقة لكل مواطن واطلاق حملة اعلامية مكثفة لحث المواطنين على اخذ اللقاح حفاظا على حياتهم وابعاد الخطر المحدق بهم".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، رقماً غير مسبوق بإصابات فيروس كورونا اليومية، كما تخطى مجمل الإصابات المليون ونصف المليون حالة منذ تفشي الجائحة.

وسجلت الوزارة وفقا لبيان الموقف الوبائي، "9883 إصابة ، و62 وفاة"، وهذا اعلى رقم تسجله الوزارة للإصابات منذ تفشي الجائحة.

واشارت وزارة الصحة إلى أن "عدد حالات الشفاء اليومي بلغ 8278"، لافتة الى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح بلغ 1164890".

ووفقاً للموقف الوبائي فإن الحالات الحرجة (الراقدة في العناية المركزة، ارتفع الى 657 مريضاً".

وحذرت الوزارة بالقول، إن "الموقف الوبائي اليوم غير مسبوق وينذر بتداعيات خطيرة اذا استمر عدم الاكتراث وعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية".